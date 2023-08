Festival cancelado, ¿qué hacemos?

J. M. Camarero Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

Habías comprado las entradas para el concierto (léase espectáculo, parque de atracciones para los niños, acuario, zoológico...) a principios de año. Esperando esta fecha como el gran acontecimiento del verano y con un gasto que, posiblemente, haya sido extraordinario. Porque el ocio no para de subir los precios. Pero llega el momento... y el evento se anula. O no consigues acudir. Las cancelaciones están a la orden del día y no entienden de frustración familiar o llantos de los más pequeños. Por ello, en nuestras manos está la contratación de algún seguro de cancelación que, al menos, cubra cierta parte de los gastos. Eso sí, si la responsabilidad de la suspensión es de la organización, ejerce tus derechos como consumidor:reclamación, indemnizaciones y recopilación de todas las facturas posibles. Aunque sea un incordio.