Judit Mascó: «Lo de esperar dos horas para bañarme me parecía horrible» mi verano azul El primer recuerdo que se le viene a la cabeza a la modelo catalana es la casa de veraneo que construyó su abuelo materno en la localidad tarraconense de Almoster

Antes de recordar los veranos de su infancia y juventud, Judit Mascó nos pone en antecedentes. «Mis padres eran maestros los dos, con lo cual nuestras vacaciones siempre han sido muuuuuy largas». El primer recuerdo que se le viene a la cabeza es la casa de veraneo que construyó su abuelo materno en la localidad tarraconense de Almoster, en las afueras de Reus, donde la modelo catalana ha pasado la mayor parte de sus «interminables» vacaciones. «Por aquel entonces era un pueblo, pueblo y, como hacía un calor que te mueres, mis hermanos y yo nos pasabamos la mañana a remojo en la piscina de los vecinos porque nosotros no teníamos. Al final, mis padres terminaron construyendo una en nuestra casa porque si no no nos veían el pelo».

Judit recuerda a toda la familia «torrándose al sol» al borde del agua. «Ahora pienso en las barbaridades que hacíamos para ponernos morenas y me parece como de ciencia ficción. Mi abuela se embadurnaba entera en Nivea, la de la lata azul, y se quedaba tan ancha. Y que conste que tenía una piel buenísima», rememora entre risas.

Una de las cosas que menos gustaban a Judit de sus veranos en Almoster eran los cuadernillos de deberes. «Nos ponían todas las tardes a hacer tareas, mientras hacíamos la mítica digestión. Nos obligaban a esperar dos horas para poder bañarnos. ¡Dos horas! Esa norma la encontraba horrible».

Y como la mayoría de niños de su generación, Judit se desplazaba por el pueblo en una BH roja. «Fue mi único medio de transporte durante años. Nos íbamos hasta la plaza del pueblo y nos poníamos a comer pipas esperando a que pasase el chico que nos gustaba. Otro de los grandes momentos del verano que recuerdo con mucho cariño era el día de la fiesta mayor».