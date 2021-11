«A los españoles nos falta un poco de sentido del humor»

Carolina Noriega está «encantada» con su verano. «Dicen que cuando descubres lo que te gusta y lo conviertes en tu trabajo, ya no trabajas nunca más. Pues eso me pasa a mí», confiesa. Está de gira con el espectáculo 'Dos pájaras y media' junto a Carmen Alcayde y Nerea Garmendia, prepara un nuevo documental, guiones, tiene otro libro en el horno...

–Desde luego, está claro que le gusta su trabajo.

–Mucho. Mi cabeza no para quieta un segundo. Además, soy muy disciplinada y durante el confinamiento escribí mucho. Anoche, por ejemplo, me desperté a las dos de la madrugada porque se me estaban ocurriendo cosas y si no las apunto en ese momento al día siguiente no me acuerdo. De hecho, cuando me he levantado esta mañana no me acordaba de nada de lo que había escrito.

–Dirigió un documental titulado 'Buscando la comedia' en el que participan más de medio centenar de cómicos. ¿Ya la ha encontrado?

–Cuando tienes el oído entrenado, la comedia te encuentra a ti. La idea del documental se me ocurrió precisamente por eso, porque la gente siempre me pregunta que de dónde saco las ideas para los monólogos o cómo se me ocurre tal cosa o tal otra. La comedia está en todas partes, solo hay que fijarse: en la cola del supermercado, en un vagón del tren, en la terraza de una cafetería...

–Confiese, era la graciosa de la clase.

–¡Sííííí! Lo mío es absolutamente vocacional. Era buena estudiante, pero a veces me echaban de clase porque los profesores acababan de mí hasta las narices. Cuando llegaba a casa, mi padre me decía: «¿Te han echado de clase otra vez?» Y yo le contestaba, «sí, papá, pero se han reído un montón». Es muy peligroso para un cómico estar en una clase porque siempre tienes público.

–Y, claro, se viene arriba ¿Cuál es el chiste o la gracia que nunca le falla?

–Mira, el ser humano es muy divertido en general. Estamos llenos de incoherencias. La primera es que nacemos para morir. A mí lo que me resulta más divertido de una persona es cuando se sincera y cuenta algo que le ha pasado de verdad, porque las personas conectamos con la emoción del otro. Somos empáticas. Cuando hay verdad, todo fluye.

–Además de actriz y guionista, también imparte talleres de presentaciones con humor. ¿Cómo es eso de ayudar a profesionales de traje gris a desenvolverse con cierta gracia en una conferencia?

–Es que el humor no está reñido con la profesionalidad. Es una herramienta potentísima para comunicar y esto lo saben muy bien en otros países. Yo me he criado en Australia y he vivido varios años en EE UU y allí es habitual. He ayudado a ejecutivas a hacer presentaciones de robótica, de física... Y te aseguro que es bastante más llevadero si le pones un poco de humor. Conecta al ponente y al público en un lugar común, porque todos se están riendo de lo mismo. Evidentemente, el humor que se hace en una presentación a las nueve de la mañana es muy blanco, pero ¿quién no agradece reírse un rato?

–Sobre todo en estos tiempos.

–Si algo me ha enseñado el teatro –prepárate que ahora me pongo intensa– es que la vida no es un ensayo. ¡Esto ya es el espectáculo, señores! En EE UU tienen más sentido del humor que nosotros. En España somos muy graciosos, pero tenemos poco sentido del humor. A la gente le importa demasiado el qué dirán. Nos tomamos demasiado en serio.