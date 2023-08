Qué difícil es... se cae un topicazo

Solange Vázquez Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

La gente sensible que se abstenga de leer esto porque le vamos a romper el corazón haciendo trizas un tópico muy extendido: el de que en la playa (o, en su defecto, en la piscina) se liga mucho, muchísimo. «Es que es totalmente falso –sentencia María Pasión, experta en relaciones de pareja y 'dating' y autora de la biblia del flirteo 'Ligar es fácil... si sabes cómo' (ed.Alienta)–. Es un entorno en el que nos vemos demasiado expuestos y a no ser que estemos muy bien físicamente, no nos sentimos muy seguros, y esta falta de confianza es fatal para ligar».

«Y a esto hay que sumar que la gente suele ir a estos sitios a pasarlo bien, leer, relajarse, estar con amigos... y lo de que alguien se les acerque con otros intereses a veces les incomoda», añade. Vamos, que aunque parezca que con tanta piel al aire son todo facilidades, pues no. Así que, ¿cómo hay que intentar ligar en estos escenarios tan veraniegos? Con sumo cuidado, rompiendo el hielo con algún rasgo de humor y atendiendo a las miradas que nos dedican, que en estos lugares 'vuelan' de un cuerpo a otro a la velocidad del rayo. Pero ojo con equivocarse a la hora de interpretarlas. Si notamos que alguien nos 'repasa' mucho puede ser por varias cosas: porque se nos sale una molla (o un pecho o un testículo) fuera del bañador, porque estamos físicamente fatal (siempre buscamos personas que estén peor que nosotros para autoafirmarnos, así de miserables somos) o porque le gustamos. Una posibilidad entre tres. ¿Nos lanzamos?