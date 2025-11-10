Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vivir | Tecnología

Cómo desenmascarar una voz generada con IA

Cuando 'jugar a los espías' puede evitarte ser víctima de un 'deepfake'

Julio Arrieta

Julio Arrieta

Lunes, 10 de noviembre 2025, 23:20

Comenta

Escucha la noticia

4 min.

Los sistemas de inteligencia artificial (IA) ya pueden crear voces que parecen humanas. Es un gran avance tecnológico, pero también un riesgo demostrado. Que se ... lo pregunten si no a Elon Musk, cuya voz fue clonada el año pasado para ser usada en varias estafas 'cripto'. O a la actriz Emma Watson, que se encontró con varios clips en el foro 4chan con su voz profiriendo amenazas e insultos racistas. O a Tom Hanks, que se oyó a sí mismo promoviendo productos de salud con los que no tenía nada que ver. Y, ojo, que las víctimas de este tipo de fraude no solo son famosos. Puedes serlo tú mismo. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, al recibir una llamada de un pariente en apuros que necesita una transferencia urgente... Y es una voz creada por IA, un 'deepfake' de audio como los que ya han afectado a muchas personas particulares y empresas.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atentos a la borrasca Claudia: «podría ser uno de los episodios más adversos de los últimos años en Canarias»
  2. 2 La Aemet enciende los avisos por el impacto de la borrasca Claudia en Canarias y un experto advierte de sus consecuencias
  3. 3 No sólo lluvias: la Aemet advierte a Canarias de lo que llegará este miércoles a las islas
  4. 4 ¿Cuándo y cómo pagar la nueva tasa de basura en Las Palmas de Gran Canaria?
  5. 5 El brote de sarampión llega a Gran Canaria: ya son 21 casos
  6. 6 Sin cuidado con el patrimonio en Malteses 11
  7. 7 Don Zoilo fulmina el carril bici: un peligro y «una chapuza»
  8. 8 Un camarero se lanzó al agua y salvó a tres personas en el golpe de mar de Puerto la Cruz: «No dudé ni un momento»
  9. 9 Una esquinita que huele a lo de siempre: Así es la nueva era de Gazuza
  10. 10 El Cabildo de Gran Canaria entra en el club de los milmillonarios

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Cómo desenmascarar una voz generada con IA

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Cómo desenmascarar una voz generada con IA