Cuando llevas tantos años en la profesión te acostumbras a ser el patito feo de la prensa. Los paparazzi somos los malos, los que nadie quiere, los que hacen trampas... A veces, sí, nos lo ganamos a pulso, pero es indudable que hacemos una función, porque la gente quiere saber dónde veranea, por ejemplo, Marta Ortega. Y digo esto porque hay quienes quieren ponernos un bozal o cortarnos las manos para que no hagamos nuestro trabajo. La ley es clara: personaje público en espacio público... prevalece el derecho a la información. Pero, y aquí es donde quiero llegar, no siempre es así, nos quedamos en manos del juez de turno, de lo que decida si algún famoso nos presenta una demanda. Y por eso cada vez es más complejo realizar nuestro trabajo, porque cada vez hay más sentencias, jurisprudencia... Y, sí, hay personajes que, por las razones que sean, conocen a mucha gente, son más influyentes y... La indefensión que nosotros sufrimos es muy grande y por eso trato de sacar el tema siempre que tengo ocasión.

Soy fotoperiodista. Y si lo que hago es ilegal, que nos lo digan, y ya está. Pero no pueden por un lado decirte que no puedes hacer una foto en un lugar público y por otro que venga Hacienda a cobrarte los impuestos. Es decir, ¿Hacienda nos cobra por hacer cosas ilegales? Es verdad que a mí, en treinta años, me han puesto pocas demandas, pero hay casos sangrantes. Y lo más curioso: aquí el derecho al honor se recupera con dinero. Vamos, que puedes vender una foto por 5.000 euros y que te caiga una multa de 300.000. De verdad, que se aclaren los jueces, por nosotros y también por el personaje.