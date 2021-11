La curiosidad del detective

Me hace gracia que haya elegido abrir su agencia en un edificio con escalera de caracol, porque dicen que siempre que se sube por una escalera de caracol, uno tiene la sensación de llegar a un lugar ficticio. Por eso, para causar esa impresión, yo elegí un lugar similar para poner mi primera agencia. Después entendí que con un ascensor los clientes llegaban más sosegados. Sí, no se sorprenda, yo también soy detective. Se preguntará para qué un detective necesita a otro detective, por qué vengo a contratar sus servicios. Aunque usted acabe de llegar a la ciudad, deduzco su veteranía en el oficio y veo en su cuerpo las cicatrices de este trabajo, así que no le costará entender lo que voy a contarle. No le daré demasiados detalles porque sé que se obsesionará con el caso, que lo investigará sin pausa, que tal vez, lo más probable, algún día le cuente esta historia a otros, como hicieron conmigo, como estoy haciendo ahora.

Todo empezó la mañana que Casares Biel entró en la Agencia de Investigación Rosales. Sí, oye bien, Casares Biel. Es lógico que ponga esa cara al escuchar su nombre, el de una leyenda. ¿Por qué el mejor detective del país iba a necesitar la ayuda de una pequeña agencia familiar formada por un padre y una hija? Biel, que se presentó ojeroso y despeinado, les explicó que su novia, Andrea Cosano, había desaparecido. Tres años, decía, tres años de felicidad absoluta, de lamerse uno al otro los dedos y contarse con afán todas las cosas. Tres años, y una mañana Andrea no estaba en la cama y faltaban un par de abrigos del armario. Por qué. Por qué el amor se acaba así, sin una despedida, sin una nota, sencillamente por qué el amor se acaba sólo en uno y no en los dos a la vez, por qué el abandono. Los Rosales le preguntaron si era eso lo que quería que investigaran. Biel les dijo que no, que sólo deseaba que la encontrasen, saber dónde estaba; el resto trataría de averiguarlo él, no como detective sino como hombre. Añadió que no estaba en condiciones de buscarla porque temía que al hallar algo que no le gustara acabara matando a alguien y terminara en la cárcel antes de encontrarla.

Los Rosales se pusieron en marcha inmediatamente, pero fueron meses de infructuosa búsqueda y pistas falsas (un billete de autobús, alguien que decía haberla visto en un aeropuerto, el ticket de una gasolinera). Para no decepcionar a Biel, decidieron contratar para el caso a su colega Marta Margaride, que tenía contactos en la policía, pero lo único que pudo averiguar fue que alguien muy semejante a Andrea Cosano había sobrevivido al incendio de un hotel. Hasta ahora sigue siendo la mejor pista que tenemos.

Todo empezó la mañana que Casares Biel, el mejor detective del país, entró en una pequeña agencia familiar de investigación

Desesperada, Margaride recurrió a su mentor, Ignacio Albatros, quien pensó que la edad y la cercana jubilación le estaban nublando los sentidos y por eso era incapaz de encontrar a Cosano, por lo que decidió contratar los servicios de una agencia que acababan de abrir, Investigaciones Santana. En Santana fue donde se empezó a sospechar que tal vez el propio Casares Biel había asesinado a Cosano y todo era una estrategia para despistar a sus colegas y no acudir a las autoridades. Las investigaciones no fueron concluyentes, y además Biel murió aquel mismo invierno de un infarto de miocardio mientras iba en tranvía. Sin embargo, jamás dejamos de buscar a Andrea Cosano. A mí el caso me llegó tras tres detectives privados más y dos agencias, y encontré tan poco como el resto. Andrea Cosano lleva veinte años desaparecida, todos tenemos su foto en nuestra mesa, su expediente en nuestros ficheros, hablamos de su caso en la fiesta de Navidad, volvemos a él las tardes de café y las noches de vodka. Qué fue de Andrea Cosano, nos repetimos.

Vine aquí con la idea de decirle que ahora el caso era suyo, pero lo que voy a pedirle, casi a rogarle, es que no lo resuelva. Porque, según he ido hablando, he ido reconociendo en usted los rasgos de la fotografía que tengo en mi escritorio y que el tiempo ha ido cambiando, así como las cicatrices del fuego en sus manos. Tres años es lo que se tarda en aprender este oficio, y además en aprenderlo del mejor. Tres años para saber cómo esfumarse, cómo huir del furioso Biel y establecerse por su cuenta. Permítame ahora que la llame señora Cosano, y no por el nombre que tiene en la puerta; ignoro cuál de los dos es el inventado. Señora Cosano, no resuelva su propio caso, no diga que usted es usted, déjenos seguir fantaseando con que algún día podamos resolver su desaparición, conserve el misterio, siga siendo nuestro Grial, nuestra Atlántida, algo que nos haga pensar que este oficio nuestro no consiste solamente en perseguir maridos infieles y bajas fingidas. Y, por favor, no me diga cuántos antes que yo la han encontrado. No me humille. No es necesario.