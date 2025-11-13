Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 14 de noviembre de 2025
Adobe Stock
Vivir | Consumo

Ocho claves de experto para empezar a ahorrar ya (sin excusas)

No hay una edad adecuada ni es solo una cuestión de sueldo

Julia Fernández

Jueves, 13 de noviembre 2025, 23:05

Comenta

Escucha la noticia

4 min.

¿Saben eso de que no nos acordamos de Santa Bárbara hasta que truena? Pues con este tema nos pasa un poco igual. Ahora que ... se acerca la Navidad, una temporada de gastos importantes, toca mirar la cartera y hacer cuentas... Como no a todo el mundo le cuadran, empieza la retahíla de lamentos: cómo ha subido todo, qué mal me administro, es que mi nómina es una basura, no hago más que pagar impuestos... Bueno, pues antes de sentirnos unos fracasados o empezar a disparar contra todo, conviene escuchar a Carmen Pérez-Pozo Toledano, abogada y experta en gestión patrimonial y planificación sucesoria. Su primer consejo es claro: no hay un momento mejor que otro para dar el primer paso, «empieza hoy con lo que tengas».

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La borrasca Claudia provoca la caída de un muro y aplasta tres coches en el sur de Gran Canaria
  2. 2 Un grupo de jóvenes irrumpe en Mesa y López contra el acto de Vito Quiles: «Canarias será la tumba del fascismo»
  3. 3 Presunto caso de bullying en el sur de Gran Canaria: lo graba mientras le obliga a fumar y le da bofetadas
  4. 4 Centros sin clases online por el pico de conexiones: «Ha habido más que en la pandemia»
  5. 5 Claudia se ceba con el sur de Gran Canaria: vías cortadas, coches aplastados y caseríos aislados
  6. 6 Claudia descargó hasta 80,4 litros por metro cuadrado en ocho horas en Gran Canaria
  7. 7 Dos detenidos en el registro de la sede de Quórum 77 en Fuerteventura
  8. 8 Se reanudan las clases este viernes en toda Canarias tras el paso de la borrasca Claudia
  9. 9 El juzgado aplaza el desahucio de la familia de Ingenio por la borrasca Claudia
  10. 10 En Colombia colocan a Nicolás Benedetti en la órbita de la UD Las Palmas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Ocho claves de experto para empezar a ahorrar ya (sin excusas)

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Ocho claves de experto para empezar a ahorrar ya (sin excusas)