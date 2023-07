Concha Corona (Doña Manolita): «La suerte es lo que te den»

El reloj de la Puerta del Sol, la Plaza Mayor... y Doña Manolita, un destino clásico de Madrid al que ya se puede peregrinar en busca del Gordo de Navidad. Concha Corona, su gerente, sabe bien la suerte que tiene. «¡Vivir!».

- ¿A qué número juega?

- No tengo un número fetiche, ni uno especial ni nada parecido. Además, creo que lo que debería ser la suerte es lo que te den. Yo no juego mucho, pero juego y no me ha tocado nunca la lotería.

- Habrá sido testigo de millones de anécdotas, seguro que hay una que le ha dejado huella.

- A una señora mayor le tocó un premio fuerte. ¿Qué va a hacer con el dinero?, le pregunté. Y empezó a contarme que la vecina necesitaba una lavadora, que su nieto tal cosa, que su prima tal otra. No quería nada para ella porque decía que otros tenían más necesidades. Me dio mucha ternura. La siguiente persona que entró con otro premio me contó que no sabía si cambiar de coche porque tenía un Rolls y no sabía qué hacer con tanto dinero… Ese contraste tan fuerte me marcó.

- ¿Qué premio ha dado con más satisfacción, no por el dinero sino por resolver un problema a una familia, un tratamiento médico, los estudios del hijo…?

- Hay muchos de esos. Poder ayudar a alguien en lo que sea ya es una enorme satisfacción. Cuando la gente dice que con el dinero tapa agujeros, es la verdad.

- Ya están a la venta los décimos del 22 de diciembre, ¿hay locura navideña en pleno verano?

- Aquí sí. Viene mucha gente de fuera a comprar lotería y veo las colas y me siguen emocionando. ¡Empieza la vorágine!

- ¿Qué sería de Doña Manolita sin sus colas?

- Es parte de la tradición y de la idiosincrasia de Doña Manolita. Pusimos un sistema de turnos, pero la gente prefiere hacer cola «porque si no, no toca», dicen.

- ¿Hacer cola trae suerte?

- Eso nos dicen. Tenemos de clientes a un matrimonio que se conoció haciendo cola y ahora vienen con sus hijos.

- ¿Cómo definiría la suerte?

- Hay gente que nace con suerte para el juego y gente que tiene suerte en otras cosas. Conozco a una persona a la que le ha tocado la lotería bastantes veces, incluido el Euromillón y los ciegos. Una vez le entraron a robar en su negocio y se llevaron los décimos que había comprado. Y tocó el Gordo. Como era muy meticuloso y tenía todo bien apuntado, consiguió cobrar todo tras un juicio. Hasta en esa mala suerte del robo tuvo suerte. Conozco a otro cliente que llevaba 50 años jugando al mismo número. Cansado de que no le tocara nunca, dejó de jugar el año pasado. Y esa misma semana salió su número con el primer premio. ¿Dónde está la suerte? ¡Yo que sé!

- ¿Se considera afortunada?

- Sí... estamos vivos. Ya está.

- ¿Y afortunada en dinero?

- No, en eso no. Ja, ja, ja.

- ¿Cuántos millones de décimos venden al año?

- No lo sé. Hay determinadas cosas en las que soy muy supersticiosa y una de ellas es que no me gusta dar cifras. Es algo que me ha pegado Doña Manolita, que nunca daba cifras.

- ¿No frota el décimo por la tripa de una embarazada o la cabeza de un calvo o cosas así?

- Noooo. Antes del sorteo de Navidad aquí en la oficina los trabajadores tenemos una tradición, que no te voy a contar. Pero nunca nos ha tocado en Navidad. Si quieres que te toque, no trabajes en Doña Manolita, ja, ja, ja. A mí el Gordo ya me tocó con mi hijo de 15 años, que come mucho.

- ¿La lotería regalada no toca?

- Hay gente que piensa que es así y otros que no. También hay gente que piensa que si ve el décimo lo gafa y pide que se lo demos boca abajo y otros que no porque creen que les estamos dando un número feo. Lo que no cambia es la cara de ilusión de todos.

- ¿Doña Manolita sigue teniendo duende?

- ¡Sí! Lo digo con convicción porque a veces nos pasan cosas en la oficina y decimos: 'Ya está doña Manolita por aquí'.

- ¿De verdad?

- Sí, sí… Igual te llama un cliente y te pregunta si tienes el 28.156. Y justo miras a un sitio y aparece un décimo con ese número.

- ¿La terminación más demandada sigue siendo la del 13?

- Sí, y también 5, 7 y 9.

- Este año, ¿qué pronostica?

- ¡Que vamos a dar el Gordo! Y te diré que cuando damos un premio me vuelvo loca, es como si me tocara a mí.