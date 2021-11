«Atreverse es perder momentáneamente el equilibrio. No atreverse es perderse a sí mismo»

Para el filósofo danés del siglo XIX Søren Kierkegaard, una decisión es un momento de locura. Por muy cuidadosamente que se consideren las razones a favor o en contra de un determinado acto (casarse, elegir una profesión, etc.), el paso de los argumentos a una decisión práctica es un salto: el salto de la fe en que las cosas saldrán como uno planea o espera. Implica un atrevimiento que hace que pierdas el equilibrio por un momento, que te encuentres en un territorio inexplorado entre el presente y el futuro. Y no hay forma de evitar ese salto decisivo. Si no actúas, pospones la decisión, decides no decidir, que es la situación más peligrosa de todas. Esto es lo que quiere decir Kierkegaard cuando afirma que «no atreverse es perderse a sí mismo»: al decidir no decidir, renuncias a tu responsabilidad (ciertamente limitada) sobre tu vida y sucumbes a una pérdida permanente de motivos.