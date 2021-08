«Cuando el sol aprieta y no hay sombra...» Diario de un Paparazzi Ella era uno de los grandes personajes de la prensa del corazón, todas las revistas lo querían todo de ella. Y con la separación, ¡imagínate!

Hace calor, mucho calor. Si estos días te toca trabajar en la playa, no hay ningún problema. Hasta te puedes dar un baño o acercarte al chiringuito; eso sí, siempre sin perder de vista al famoso. El problema es cuando el sol aprieta de justicia y no te toca trabajar en la playa. Hacer una guardia en las horas centrales del día ante una casa en la que no hay sombra... es la pesadilla de todo papazzi. Y sí, estamos ya curtidos y sabemos que hay que hidratarse cada poco y demás consejos, pero es igual, es una pesadilla. Recuerdo muy bien el verano de 1995, justo después de la separación de Marta Chávarri y Alberto Cortina. Ella era uno de los grandes personajes de la prensa del corazón, todas las revistas lo querían todo de ella. Y con la separación, ¡imagínate!

Aquel año se quedó en una casa en la carretera de Marbella a Ronda. Y aquello era morirse. Estábamos allí apostados día y noche, y nada, no salía. Cuando el calor apretaba... ¡uf! En aquella época... bueno, la ley es la misma, pero en aquella época digamos que se permitía captar al famoso en su jardín, así que tres compañeros, con una buena manta zamorana, las de camuflaje, nos colamos a las seis de la mañana. A esa hora, bien, pero... a partir de las doce, la una... nos queríamos morir de calor. Y, para más inri, ahí estaba Marta Chávarri y sus amigos que si en la piscina, que si tomándose un tinto de verano... Nosotros ya habíamos bebido todo el agua que llevamos y... son momentos en los que lo pasas regular, porque es un trabajo muy delicado en el que no te puedes ni mover. Pero el objetivo se cumplió: conseguimos la foto.