Alojado en un hotel de 500 euros la noche Diario de un paparazzi Físicamente, a mí es casi imposible que los famosos me descubran, porque tengo tres pelucas que alterno, uso gorras, cambio de gafas, si voy con barba me la quito

El éxito del camuflaje es mimetizarte con el ambiente. Si estás en Saint-Tropez, por ejemplo, no te puedes apostar en el puerto con un traje de camuflaje porque eres un parche allí y solo vas a conseguir que todo el mundo te mire. Para pasar desapercibido en un sitio así te tienes que poner tu mejor camisa, un bañador y un zapato cerrado, aunque no te guste, porque así va el 99% de la gente. Sin embargo, si estás persiguiendo a un famoso en Tarifa, cuanto más hippie te vistas, mejor.

Yo ahora he cambiado de destino y he dejado a unos compañeros vigilando a la nueva pareja a la que llevamos siguiendo la pista tres meses y me he venido a intentar hacer otro reportaje. La pareja que sigo ahora ya es conocida, pero unas fotos suyas en la playa serían un buenísimo trabajo. Ellos se alojan en un hotel de cinco estrellas y yo, lo mismo. Pago 500 euros la noche, mientras que enfrente tengo un hotel-hostal de baja categoría en el que podría alojarme por 90.

Podría, sí, pero no es la manera de hacerlo. Puedo quedarme en el barato y venir a comer o a tomar algo al restaurante del hotel caro. Pero ¿todos los días? No, porque los propios empleados sospecharían: '¿Qué hace este aquí a todas horas si no está alojado?'. Físicamente, a mí es casi imposible que los famosos me descubran, porque tengo tres pelucas que alterno, uso gorras, cambio de gafas, si voy con barba me la quito... En mi caso el problema es la voz. Como abra la boca, me cazan seguro porque tengo una voz muy reconocible. Y, obviamente, nunca me registro en los hoteles con mi nombre. Se registra un compañero.