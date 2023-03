Twitter sufre una segunda caída global en menos de dos semanas

La red social Twitter sufre su segunda caída global en menos de una semana. Los usuarios han comenzado a reportar errores a partir de las 17:30 de la tarde de este lunes.

En concreto, los perfiles no pueden acceder a los enlaces compartidos y la red social no funciona correctamente en la versión web, donde aparece el siguiente mensaje: En su lugar aparece el mensaje: {«errors»:[{«message»:«Your current API plan does not include access to this endpoint, please see https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-api for more information»,«code»:467}]}.