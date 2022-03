El Mobile World Congress pierde su efecto 'wow'

De todo menos 'Mobile'. El mayor evento tecnológico en Europa, con permiso de la IFA de Berlín, sigue su curso esquivando la Covid-19 y rehuyendo la polémica de la guerra en Ucrania. «Se ve más gente que el año pasado», aseguran muchos asistentes, «pero no tiene nada que ver con lo que había antes de la pandemia», añaden rápidamente.

Todavía quedan días para que la GSMA, organizadora del Mobile World Congress (MWC) haga balance, sus previsiones apuntaban antes del inicio entre 40.000 y 60.000 asistentes. Los pasillos enmoquetados de la Fira de Barcelona son un continuo ir y venir de personas donde «este año se oye mucho español en comparación con otras ediciones», aseguran varios participantes del evento.

A los lados de estos corredores, los expositores de las marcas ocupan más espacio que en años anteriores. Huawei, la firma china de telecomunicaciones, casi sola monopoliza el pabellón 1. Lo mismo ocurre con la surcoreana Samsung en el número 3. Los organizadores del Mobile World Congress aseguran que en esta decimoséptima edición, la superficie ocupada alcanza entre el 80 y 85%, pero con truco.

Cada año, el evento paralelo 4YFN (Four years from now) dedicado a los emprendedores y startups se situaba en el espacio de la Fira de Barcelona en Montjuic. Ahora se ha agrupado en uno de los pabellones de la Fira de Gran Via, donde están todas las grandes marcas.

Del móvil al portátil

La Covid-19 frenó en seco la vida del MWC en 2020, pero no se ha dejado notar en la tendencia cada vez más frecuente de dejar los grandes anuncios de lanzamientos de móviles para eventos propios de la marca en cuestión.

La M de Mobile cada vez es más parecida a una P de PC World Capital. En esta decimoséptima edición, los expositores de las grandes marcas del sector se llenan de portátiles y tablets.

Huawei ha mostrado su nuevo MatePad Paper 1, un dispositivo a mitad de camino del libro electrónico y la tableta. Además, llega con un nuevo miembro de su familia de portátiles: el MateBook X Pro.

Por su parte, Samsung ha traído a Barcelona dos portátiles: el Book2 Pro para aquellos que continúen en casa teletrabajando por su poco peso y también han traído la versión más profesional con el Pro 360.

Aunque, también queda hueco para los nostálgicos de los anuncios de smartphones. Poco ha presentado su X4 Pro 5G, una solución asequible para esta nueva quinta generación de tecnología. Mientras que Realme ha presentado su GT2 Pro.

Las 'telecos' reclaman su espacio

Quizá no tengan los productos más llamativos para enseñar, pero sí son los más beneficiados de la ultraconectividad del 5G y quienes «parten el bacalao», como se dice coloquialmente.

Telefónica, Vodafone y Orange acumulan grandes expositores donde la reina es el 5G. Desde camareros robots en la teleco española hasta control remoto de un barco en Valencia por parte de la operadora gala.

En plena lucha con los gigantes tecnológicos estadounidenses. El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, llegó a pedir en la jornada inaugural del Mobile World Congress «justicia y no privilegios» en referencia a las big tech, llamamiento secundado por el CEO de Vodafone, estas compañías se han lanzado al metaverso, quizá para no perder el tren que sí cogieron sus ahora competidores.

Telefónica, a través de Wayra su hub de innovación abierta, abre hoy una convocatoria global en busca de startups del metaverso. Open2metaverse es una convocatoria de ámbito global de búsqueda para apoyar a las empresas con las mejores tecnologías con aplicaciones 'metaversas' a que crezcan y alcancen una escala global más rápidamente.