La red social X sufre una caída que afecta a miles de usuarios Los usuarios de la aplicación no han podido acceder al sitio web durante casi una hora

C. P. S. Lunes, 10 de marzo 2025, 10:14 | Actualizado 11:07h.

La red social X ha sufrido problemas técnicos en España. La plataforma propiedad de Elon Musk parece no estar funcionando con normalidad desde esta mañana y los usuarios están teniendo problemas para acceder a la app. Al parecer, la página no llega a cargar del todo, por lo que los usuarios no pueden acceder, ver o publicar nada desde su perfil.

Según Downdetector, portal especializado que permite a los usuarios reportar en tiempo real fallos o interrupciones en servicios digitales. Los usuarios de la aplicación no pueden acceder al sitio web y el problema ha empezado sobre las 10:30 hora española peninsular.

Hacia las 11.15 horas, unos 45 minutos después, ha empezado a funcionar. Del total de los problemas reportados, el 49% estaban relacionados con la carga, aporta el citado portal. Asimismo, el 26% de los reportes correspondían a la aplicación, y el 25%, al sitio web desde un navegador de internet.

Los fallos en X últimamente están siendo más frecuentes de lo habitual. De hecho, este fin de semana, el sábado por la noche, había dificultades a la hora de escoger mensajes publicados en la misma para posteriormente insertarlos en otra página. Además, en diceimbre pasado, los usuarios de X reportaron una caída de la red social que se extendió durante varias horas.