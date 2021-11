El 'Zapata chico' dijo que tendría «una ocasión de matar» a los funcionarios con sus manos

Aridane Ledo Rosales, conocido por el 'Zapata chico', y que quemó el jueves su celda, agredió y amenazó de muerte a los funcionarios que estaban custodiándolo en el Centro Penitenciario Las Palmas II (Juan Grande), les advirtió que tendría «una ocasión de matar» a los trabajadores que estaban reduciéndolo y que ese supuesto crimen lo cometería «con mis manos», les gritó.

Este individuo cumple dos condenas por hechos muy graves ya que robó a una persona en Cruz de Piedra que falleció días después y dio una paliza que dejó en estado vegetativo a un estudiante universitario. El reo está considerado como conflictivo debido a su mal comportamiento en prisión. Mientras, los trabajadores siguen demandando más seguridad y que sean considerados agentes de la autoridad.

Los funcionarios actuantes el día de los hechos y tras rescatarlo de las llamas, llevaron al interno a su celda. Al intentar cerrar el habitáculo para retirarle los grilletes, el 'Zapata chico' se puso de pie e intentó atacar de nuevo a los trabajadores, que tuvieron que reducirlo de nuevo en el suelo utilizando la fuerza mínima imprescindible para estos casos.

En ese instante, el reo les dijo «podemos estar así todo el puto día, no me voy a quedar dentro de la celda, voy a salir aunque tenga que llevarme a alguno por delante y, además, esto no quedar así. En algún momento tendré mis manos libres y una ocasión de atraparlos y matarlos con mis manos. Hay mas días que judías», les amenazó. En ese instante llegaron más funcionarios de apoyo dado su evidente estado de agresividad.

Intentaron de nuevo cerrarlo en la celda para poder así quitarle los grilletes, pero fue infructuoso ya que el preso se puso aún más violento, prometiendo que la situación no se «iba a quedar así». Después de varios intentos para cerrar la puerta de la celda, el 'Zapata chico' seguía impidiendo que cerraran la celda ya que ponía la pierna hasta que lo lograron. Al ordenarle que se acercara a la puerta para quitarle los grilletes, les dijo: «Mis cojones, entren a por mí, que este final me gusta, les dije que aquí no me quedaba». Empezó entonces a dar patadas y cabezazos a la pared gritando que quería que «entraran a por él», todo esto hasta que por fin lograron quitarle las esposas.

Aridane Ledo Rosales el 'Zapata chico' entró en prisión tras haber sido condenado por dos delitos. Cumple 14 años y nueve meses por el crimen de Cruz de Piedra en el que robó a un conocido del barrio que perdió la vida y la paliza que dejó en estado vegetativo a un universitario de 19 años en la calle Franchy Roca.