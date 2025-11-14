Un vuelco en la GC-1 provoca grandes retenciones en sentido sur y el cierre temporal del túnel Adolfo Cañas El incidente se ha producido a la altura de Las Remudas

Un vuelco en la GC-1 a la altura de Las Remudas en sentido sur está provocando grandes retenciones y el cierre temporal del túnel Adolfo Cañas, en la salida de Las Palmas de Gran Canaria. Los equipos de emergencias aún trabajan en el lugar del siniestro, que tuvo lugar a la altura de Las Remudas.

Según informa el 112, el aviso del accidente ha llegado a las 13.35, y hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria y una ambulancia.

Han estado involucrados dos vehículos y uno de ellos ha quedado volcado en el carril izquierdo, junto a la mediana. Por ese motivo se ha cerrado ese carril en la zona de Las Remudas. También se ha cerrado el túnel Adolfo Cañas para evitar la acumulación de dióxido de carbono en el interior de la infraestructura.

Según Teldeactualidad, un el coche siniestrado volcó tras chocar con la mediana central y varias personas quedaron atrapadas.

