Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Parlamento de Canarias, en directo: rechazan la subida de tasas aeroportuarias
Lugar donde sucedieron los hechos. C7

Violenta pelea en Telde: una veintena de jóvenes hieren a dos menores en el parque Arnao

Los menores, procedentes del Centro de Menores de Telde, denunciaron los hechos tras sufrir contusiones leves | No hay testigos ni detenidos por el momento

EP

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 29 de octubre 2025, 10:20

Comenta

Una veintena de jóvenes han herido a dos menores en el parque de Arnao, en Telde (Gran Canaria), durante una altercado que se produjo este lunes y sobre el que la Policía Nacional investiga el origen de lo ocurrido.

Los hechos, según indica el cuerpo policial a Europa Press, se produjeron en el citado parque cuando un grupo de unas veinte personas hirió, por causas que aún se desconocen, a dos menores del Centro de Menores de Telde.

Los menores han interpuesto este martes, ante la Policía Nacional, las respectivas denuncias, donde se recoge que sufrieron contusiones de carácter leve.

Ahora los agentes investigan lo ocurrido, si bien aún no hay identificados ni testigos, ni agresores, por lo que no se ha producido ninguna detención.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Borrón copero de la UD Las Palmas (3-1)
  2. 2 Red de pederastas en Gran Canaria: prostitución, zoofilia, violaciones, coprofilia, drogas y sado con menores vulnerables
  3. 3 Ingresa en prisión la ciudadana que molestaba a los vecinos en Agüimes
  4. 4 Muere un hombre ahogado en la playa de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria
  5. 5 Una cadena de borrascas llega a España en cuestión de horas y la Aemet advierte del impacto en Canarias
  6. 6 La capital grancanaria se rinde a los bocatas de La Pata Gourmet by Kiko
  7. 7 El propietario de la vivienda asaltada en Guía: «Sentí un escalofrío, como si la muerte estuviera cerca»
  8. 8 Un hombre muere tras una caída accidental y golpearse en el suelo en el Lomo Los Frailes
  9. 9 Josep Martínez, exportero de la UD Las Palmas, atropella mortalmente a un anciano en Italia
  10. 10 «¿La clave de nuestro éxito? Tener los precios más bajos de Canarias y esto es un hecho, no un eslogan»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Violenta pelea en Telde: una veintena de jóvenes hieren a dos menores en el parque Arnao

Violenta pelea en Telde: una veintena de jóvenes hieren a dos menores en el parque Arnao