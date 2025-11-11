Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de la zona tras el accidente.
Imagen de la zona tras el accidente. C7

Varios heridos tras impactar un coche contra un comercio en San Fernando

Fuentes policiales informan de que la conductora ha perdido el control del vehículo al equivocarse de marcha

Darío Ojeda

Darío Ojeda

San Bartolomé de Tirajana

Martes, 11 de noviembre 2025, 15:57

Comenta

Un coche ha atropellado a varias personas este martes en San Fernando (San Bartolomé de Tirajana). Según fuentes policiales, una conductora se ha subido a la acera con su vehículo y haimpactando contra varios peatones y terrazas.

El incidente ha ocurrido sobre las 15.35 en la calle Partera Leonorita de la localidad del sur de Gran Canaria. Hay tres heridos y se han desplazado varias ambulancias hasta el lugar.

Fuentes policiales explican a CANARIAS7 que la conductora, de unos 75 años, se ha equivocado de marcha y ha perdido el control del vehículo durante unos instantes en lo que ha acabado impctando contra varios peatones.

En actualización

Los periodistas de CANARIAS7 están trabajando para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil.

