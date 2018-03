«Vamos a seguir peleando por Yéremi»

En contacto con los investigadores

Las piezas del rompecabezas

El abogado de la familia, por su parte, admite las dificultades del caso pero no se rinde con el apoyo de los investigadores. «Somos conscientes de que el principal sospechoso no colaboró, que Yéremi no ha aparecido y que no hay testigos directos de aquel día, por lo que el proceso es endeble. Pero vamos a seguir peleando e insistiendo en que se tiene que trabajar en el caso para tratar de unir todas las piezas del puzle», manifestó Pedro Sánchez.