Una luchadora de MMA, agredida por su exnovio

Ingresó en el hospital después de que su ex le propinara un brutal golpe con un juego de llaves en la nariz. Tiene 7 puntos de sutura y la nariz rota, pero no ha querido denunciarle. Sin embargo, ha publicado varias fotos del estado de su rostro con el fin de hacerle entrar en razón. No ha querido dar su nombre ni hablar mal de él, aunque ha confesado que actuó de esa manera por celos. Al parecer, desde que lo dejó ha estado amenazándola todo el tiempo pero ella no le tomaba importancia.

Asegura que aunque no le gusta pelear fuera del ring, tuvo que hacerlo para defenderse de su agresión pero ha pedido que lo dejen en paz y que no tiene que ir a prisión por eso.