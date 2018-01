Un conductor se cae de la guagua en marcha

Tomás Fernando Cabrera León se cayó de la guagua que conducía en Maspalomas. En ese momento la guagua iba sin pasajeros y el vehículo acabó chocando contra una palmera de la plaza de los jardines de las oficinas municipales de San Bartolomé de Tirajana. El chófer, que fue llevado a un centro médico, afirma que no se tiró del vehículo, que iba a poca velocidad, si no que se cayó después de que la puerta del conductor se abriese. «Salí despedido de la guagua porque accidentalmente se abrió la puerta. Afortunadamente iba a unos 20 kilómetros por hora y no iba nadie en la guagua, por lo que todo quedó en un susto», afirma el chófer a este diario.