Imagen de archivo de la sala operativa del 1-1-2 Canarias. C7

Tres heridos tras producirse la colisión de dos vehículos en Tenerife

El incidente tuvo lugar en la TF-1, a su paso por Arico

EP

Santa Cruz de Tenerife

Sábado, 22 de noviembre 2025, 12:55

Tres personas resultaron heridas en la noche de este pasado viernes tras producirse la colisión de dos vehículos en la TF-1, a su paso por Arico, en Tenerife, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 23:57 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta informando sobre la colisión de los dos vehículos y la necesidad de asistencia sanitaria para tres personas, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a los tres afectados, dos hombres y una mujer, con heridas de diversa consideración, que fueron trasladados al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria y al Hospital del Sur de la isla.

La Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes.

