Tres detenidos por participar en una pelea violenta con dos heridos en Arrecife La trifulca, iniciada en el interior de un bar, dejó dos heridos graves | Uno de los detenidos tenía antecedentes por agresiones violentas

Efe Arrecife Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:30

Tres personas han sido detenidas en Lanzarote por participar en una pelea violenta registrada el pasado 19 de septiembre en los alrededores de un bar de la zona de Argana Alta, en Arrecife, en la que dos personas resultaron heridas graves, informa la Policía Nacional.

Uno de los participantes en la pelea resultó gravemente herido y otro de ellos presentaba un corte en la zona del cuello que alcanzó la arteria carótida, por lo que fueron trasladados de urgencia al Hospital General de Lanzarote.

Horas después de la agresión, los agentes identificaron a los presuntos agresores y detuvieron a tres de ellos, se indica en un comunicado. Uno de los arrestados había estado recientemente en prisión preventiva por otra agresión violenta que dejó a un ciudadano extranjero con graves secuelas en Puerto del Carmen.

La investigación apunta a que la discusión se inició en el interior del bar, donde dos de los implicados se encontraban bajo los efectos del alcohol y estupefacientes, y derivó en una trifulca en la vía pública en la que tres personas agredieron a una cuarta.

La Policía Nacional ha reforzado los dispositivos de prevención en la zona, dada la reincidencia de este tipo de incidentes en barrios con conflictividad social.