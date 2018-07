Tirotea a una patrulla de Policía tras embestir a otra

Eduardo S.G., de 28 años y vecino de Telde, fue detenido ayer por la Policía Nacional tras protagonizar dos serios incidentes con agentes del citado cuerpo en el transcurso de pocas horas, poniendo en riesgo la integridad física de los agentes intervinientes. El incidente más grave tuvo lugar en la noche del domingo en Maspalomas, en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana, cuando presuntamente protagonizó un tiroteo con agentes de la Policía.

Al parecer, según confirmaron fuentes cercanas a las hechos, tras protagonizar una intensa y violenta huida de la Policía Nacional en la mañana del domingo, el joven fue localizado en horas de la noche en Maspalomas. Al verse cercado por agentes del citado cuerpo policial, no dudó en empuñar un arma con la que presuntamente amenazó a los policías, llegando a disparar. Las mismas fuentes no pudieron precisar ayer si el arma empuñada, y que aseguran que disparó, era una pistola detonadora o una real.

Los agentes, al verse seriamente amenazados por el ahora detenido, respondieron con varios disparos, al menos cuatro, que impactaron en la luna delantera del Nissan Terrano de color rojo; en la trasera, que quedó completamente rota, y en una de las puertas del todoterreno. En un momento del tiroteo, Eduardo salió corriendo del lugar, dejando el coche abandonado y emprendiendo la huida a la carrera por un barranco cercano.

La historia arrancó en la mañana del domingo cuando una patrulla de la Policía Nacional de la Comisaría de Telde dio con el joven al volante de su todoterreno, al que se buscaba por orden judicial tras quebrantar una orden de alejamiento de su expareja, vecina del barrio teldense de La Herradura. El joven está catalogado como agresor de violencia de género de alto riesgo.

Al detectar la presencia de los agentes, comenzó una huida a toda velocidad por la zona de Montaña de Santidad en Telde. Tras verse acorralado, y viendo que su estrategia de huida no iba a tener los resultados esperados, el joven frenó bruscamente su marcha, dio marcha atrás y fue directamente hacia el coche patrulla que le seguía, embistiéndolo y provocando que frenasen su marcha, quedando al borde de un barranco, con serio riesgo para la integridad física de los funcionarios policiales. Por suerte, el vehículo policial no cayó por el desnivel al que lo había llevado pero sí bloqueó las puertas y la marcha con el fortísimo impacto, provocando que no pudiesen salir del coche para continuar tras él.

Menos de 24 horas después de comenzar su particular huida de la Policía, Eduardo S.G., pasó su primera noche en la Comisaría de Maspalomas.