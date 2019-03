«Stepfan debió tener una muerte horrible»

Christian observa el vídeo de la detención de los acusados de la muerte violenta de su amigo Stepfan con asombro, aún conmocionado por recibir la noticia de que el fallecimiento de su amigo no fue un accidente como había pensado desde el pasado 11 de enero cuando tuvo lugar. Lo ve hasta en tres ocasiones para intentar identificarlos. «No los conozco. No eran conocidos de él», afirma conmocionado.

Es tal su asombro que llega a preguntar en varias ocasiones en un correctísimo inglés si es seguro que fue asesinado. «No me lo puedo creer. Pensábamos que había sido todo un accidente. Stepfan dormía sobre un viejo colchón, con una cocinilla al lado con la que se hacía de comer y solía fumar y beber alcohol. Pensé que se había quedado dormido y que el cigarro había provocado el fuego o que se había caído la cocinilla sobre el colchón. Aún no me lo creo. Debió tener una muerte horrible», afirma en repetidas ocasiones a preguntas del CANARIAS7.

Christian, que nació en Inglaterra y lleva once años viviendo en el sur de Gran Canaria, camina con tristeza hasta el rincón donde vivía su amigo y donde fue atacado el 11 de enero «Aquí lo vi por última vez en la tarde del jueves 10 de enero. Estaba con una amiga africana, me dio cinco euros y me pidió que le comprase cerveza en un supermercado de aquí al lado. Luego nos las bebimos juntos mientras charlábamos. Esa fue la última vez que lo vi», explica emocionado señalando el lugar.

Describe a Stepfan como un hombre tranquilo que no se metía en problemas ni mendigaba. «Era alcohólico, ese era su problema, junto con que dormía en la calle. Pero nunca se metió con nadie ni tenía enemigos», dice.

Sobre el suelo aún se ve la marca del fuego que consumió parte del colchón y los enseres de la víctima, a pesar de haber pasado ya dos meses desde el crimen. «Me acuerdo que pasé por aquí el día después y vi el colchón y sus cosas quemadas. Enfrente estaban aún las dos piernas ortopédicas que tenía y con las que solía moverse un poco. Tardaron cinco días en llevarse las cosas», afirma.

Mientras charla se acercan al lugar otros dos amigos de Stepfan. Es la primera vez que alguien les pregunta por su amigo y se interesa por lo sucedido en la noche del 11 de enero. «Es increíble que alguien pueda hacerle eso a una persona indefensa que no tiene piernas y no puede salir corriendo ni pedir ayuda. Es inhumano», afirman.

Uno de ellos, de origen rumano y con 16 años viviendo en la zona, niega con la cabeza al saber que su amigo no murió de forma accidental. «No puede ser posible. Debes estar bromeando», le dice a Christian mientras este le cuenta lo sucedido.

Esa es la reacción de quiéenes conocieron, convivieron y compartieron charlas con la víctima. Una incredulidad ante lo ocurrido que se convierte en una rabia contenida cuando asimilan que su amigo fue asesinado. «No entiendo cómo alguien puede hacer eso a otra persona, y menos a alguien que no puede defenderse ni intentar huir», añaden los amigos del fallecido.

Dos meses después, cuando pocos recordaban ya la muerte del sintecho, la verdad se abrió paso dejando desolados a sus amigos y conocidos al saber que Stepfan no había sufrido un accidente sino que había sido víctima de un cruel asesinato.