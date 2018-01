«Solo quiero que facilite las cosas para llegar a Yéremi»

Aniversario

La familia ha pasado una Navidad y unos Reyes más sin el niño, ya un adulto mayor de edad, del que se cumplirán once años de su desaparición el próximo 10 de marzo. Más de una década en la que sigue sin resolverse la principal incógnita de un caso que conmocionó y emociona aún a la sociedad grancanaria. «Confiamos al 100% en la Guardia Civil, como siempre. No tenemos nada contra del juez lo único que quiero es que mire bien a esa persona, (Antonio Ojeda, alias El Rubio) que le han llevado un montón de indicios y que no se están haciendo las cosas como se tienen que hacer. Solo pedimos saber donde está nuestro niño», sentencia.