Sigue la búsqueda del niño desaparecido sin apoyo aéreo por temporal

"Los dispositivos y los medios con los que contamos son los mismos que ayer. A diferencia del helicóptero, que por la climatología no nos iba a ayudar mucho y lo hemos descartado de momento", ha indicado a los periodistas el portavoz de la Comandancia de Almería, David Domínguez.

Ha insistido en que el instituto armado trabaja en "todas las hipótesis" y no descarta nada "porque como no tenemos indicios a ciencia cierta de lo que haya podido pasar, no queremos cerrar ninguna posibilidad".

Aunque ha reconocido que en paralelo se está llevando a cabo una investigación que está declarada bajo secreto de sumario y que de momento no ha dado resultados, ha asegurado que los principales esfuerzos se centran en el dispositivo de búsqueda del menor.