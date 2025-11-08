Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Seis heridos tras sufrir un golpe del mar en la costa de Santa Cruz de Tenerife. 112 Canarias

Seis heridos tras sufrir un golpe del mar en la costa de Santa Cruz de Tenerife

El suceso ocurrió en la playa del Roque de Las Bodegas, en la zona de Taganana

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

Sábado, 8 de noviembre 2025, 16:04

Comenta

Seis personas han resultado heridas este sábado tras sufrir un golpe de mar en la playa del Roque de Las Bodegas, en la zona de Taganana, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 11:36 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando que varias personas habían caído al agua tras sufrir un golpe de mar, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

El personal del Servicio de Urgencias Canario asistió en el lugar a un total de seis afectados, que habían salido del mar con la ayuda de otras personas, y trasladó a cinco al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria y al Hospital Universitario de Canarias, uno de ellos en un helicóptero medicalizado que tomó tierra en la zona.

Por su parte, efectivos de Policía Local y Policía Nacional aseguraron el lugar y colaboraron con el resto de los recursos de emergencias.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos encapuchados con cuchillos atracan un Spar en La Feria
  2. 2 Oposiciones de Educación: 685 plazas de maestros y medidas contra el efecto llamada de aspirantes de fuera
  3. 3 Viernes de caos en la GC-1 con largas retenciones dirección Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 Una palmera se desploma y aplasta un coche en Lomo Los Frailes: «A otra hora, habría habido una desgracia»
  5. 5 Persecución de película en Las Palmas de Gran Canaria: se da a la fuga con un coche robado y lo detienen tras chocar contra más de 15 vehículos
  6. 6 Un hombre agrede a una persona tras una discusión al grito de «les voy a apuñalar a todos» en Schamann
  7. 7 Espectacular persecución policial en Las Palmas de Gran Canaria con varias colisiones y dos detenidos
  8. 8 El tren de borrascas no frena y la Aemet destapa cómo serán las lluvias en Canarias
  9. 9 La Aemet sentencia el fin de semana en Canarias y marca en el calendario la llegada de nuevas lluvias
  10. 10 Vive a sus anchas en las Alcaravaneras

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Seis heridos tras sufrir un golpe del mar en la costa de Santa Cruz de Tenerife

Seis heridos tras sufrir un golpe del mar en la costa de Santa Cruz de Tenerife