Se precipita y vuelca un vehículo en Puerto Rico

Durante la madrugada de este miércoles, sobre las 6.00 am, un automóvil se precipitó desde la parte de arriba de un muro en la calle Tasartico, en la zona de Puerto Rico, causando graves daños materiales tanto en el coche accidentado como en los alrededores. Afortunadamente, el conductor no sufrió heridas graves y no fue necesario su traslado al centro hospitalario, según informan fuentes del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES). Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Local de Mogán y bomberos del Consorcio de Gran Canaria.