Sancionan a una empresa con 30.050€ por vertidos ilegales y peligrosos en Arucas El ayuntamiento advierte del riesgo sanitario del amianto y recuerda la obligación de gestionar estos residuos a través de gestores autorizados

El Ayuntamiento de Arucas ha impuesto una sanción y propuesto una multa de 30.050 euros a los responsables de un vertido incontrolado de escombros y residuos peligrosos, entre ellos placas de fibrocemento con contenido de amianto. Los hechos tuvieron lugar los días 29 de julio y 4 de agosto en las zonas de Acequia Alta y Pasaje El Abedul.

Gracias a la colaboración vecinal, las autoridades lograron identificar el vehículo implicado en los hechos. El expediente se apoya en la Ordenanza Municipal de Limpieza Pública y Recogida de Residuos, así como en la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que tipifica los hechos como una infracción muy grave.

El Ayuntamiento, por su parte, recuerda a la ciudadanía que la Ordenanza Municipal prohíbe expresamente el vertido de escombros en los puntos de contenedores. Asimismo, insiste en que el municipio cuenta con el Punto Limpio de Montaña de Cardones, donde se permite depositar hasta 15 sacos diarios de este tipo de residuos de forma gratuita y segura. Aun así, la empresa implicada llegó a depositar más de 80 sacos, incumpliendo de manera clara la normativa vigente.

Además, desde la administración subrayan que la manipulación inadecuada del amianto puede liberar fibras altamente peligrosas al aire, con riesgo de provocar enfermedades graves como asbestosis, cáncer de pulmón o mesotelioma. En este sentido, recalca que la gestión de este material debe realizarse exclusivamente a través de gestores autorizados.

