Imagen de los agentes tratando de salvar la vida a la mujer. C7

Salvan a una mujer que estaba subida a una torre eléctrica de alta tensión en Las Palmas de Gran Canaria

Los hechos ocurrieron en la calle Virgen del Pilar | La mujer fue trasladada al hospital Doctor Negrín

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 18 de agosto 2025, 13:25

La Policía Nacional de Las Palmas de Gran Canaria salvó la vida a una mujer que estaba subida a una torre eléctrica de alta tensión en la calle Virgen del Pilar, en la capital grancanaria. Los hechos ocurrieron el pasado 13 de agosto.

Los agentes se desplazaron de inmediato al lugar, donde confirmaron la presencia de una mujer subida a la infraestructura eléctrica. Tras establecer un dispositivo de seguridad, los agentes accedieron a la zona y entablaron conversación con la persona, logrando finalmente que descendiera en condiciones de seguridad.

Una vez en tierra, la mujer fue acompañada por los actuantes hasta la ambulancia y trasladada al Hospital Doctor Negrín, donde quedó ingresada a la espera de valoración médica.

Las diligencias policiales fueron realizadas en la Comisaría de Policía Nacional

