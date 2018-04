Salvaje pelea a bordo rumbo a Tenerife

Según publica el diario ingles The Sun, las tres amigas de origen inglés, no pararon de tomar vodka durante todo el vuelo, lo que provocó el malestar entre el resto del pasaje. En un momento dado, una de las azafatas procedió a quitarles el alcohol, algo que no se tomaron muy bien las protagonistas del vuelo, que trataron de recuperar el vodka a toda costa. Tras este encontronazo, el resto de las auxiliares tuvieron que intervenir, lo que acabó en una pelea salvaje entre ellas, tal y como muestra el vídeo difundido por el rotativo inglés. A su llegada a Tenerife, las tres fueron detenidas por la Policía Nacional.