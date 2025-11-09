Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Foto archivo de la costa de Breña Alta. visitlapalma

Rescatan a tres personas en apuros en el mar y agarradas a una boya en La Palma

Fueron rescatadas dos mujeres, hospitalizadas por hipotermia, y un hombre que resultó ileso

Efe

Breña Alta

Domingo, 9 de noviembre 2025, 16:58

Efectivos de Salvamento Marítimo y de bomberos han rescatado este domingo a tres personas que se encontraban en apuros en el mar y agarradas a una boya en La Palma, y dos de las afectadas, dos mujeres de 86 y 61 años, han tenido que ser hospitalizadas por hipotermia.

El Centro Coordinador de Emergencias y Salvamento (Cecoes) 112 ha informado de que a las 12.11 horas recibió una alerta en la que se comunicaba que tres personas se encontraban en apuros en el mar, agarrados a una boya, y precisaban ayuda en la costa de Breña Alta, en concreto en la playa de Bajamar.

Hacia el lugar partió una embarcación salvamar de Salvamento Marítimo, cuyo personal rescató a las dos mujeres, mientras que Bomberos de La Palma lo hizo con el tercer afectado, un hombre que resultó ileso.

Ya en tierra, el personal del Servicio de Urgencias Canario asistió a las dos afectadas, una mujer de 86 años que en el momento inicial de la asistencia presentaba hipotermia y un traumatismo en hombro de carácter moderado, y otra de 61 años con hipotermia moderada.

Ambas han sido trasladadas al Hospital General de La Palma.

En las labores de auxilio han participado también agentes de la Policía Portuaria, Guardia Civil y Policía Nacional, además de Protección Civil.

