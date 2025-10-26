Rescatan a dos hombres y a un niño que cayeron al mar en la playa del Vagabundo, en Moya El Centro Coordinador de Emergencias apunta en un comunicado lo complicado y arriesgado que fue el operativo de auxilio, durante cuyo desarrollo llegó a resultar herido uno de los rescatadores que tomó parte en él

Dos hombres y un niño de 13 años han sido rescatados tras caer al mar en la playa del Vagabundo de Moya, al norte de Gran Canaria, y quedar en una gruta de difícil acceso amenazados por el oleaje a primeras horas de este domingo, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad.

Además, apuntan en un comunicado lo complicado y arriesgado que fue el operativo de auxilio, durante cuyo desarrollo llegó a resultar herido uno de los rescatadores que tomó parte en él.

La nota relata que sobre las siete y media de la mañana el 112 recibió una alerta informando de a situación de tres personas caídas y que se encontraban aferradas a unas piedras en el interior de una cueva, activando, ante la dificultad del terreno para garantizar su rescate por tierra, a dos helicópteros.

Uno de ellos un Helimer de Salvamento Marítimo que izó a dos bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria y los condujo junto a los afectados, a uno de los cuales ayudó uno para salir del lugar por tierra, mientras que el otro aseguró al menor para izarlo hasta el aparato.

Rescate aéreo de dos adultos y un menor que cayeron al mar en la costa norte #GranCanaria



➡️Intervinieron Helimer @salvamentogob y helicóptero #GES @territoriocan_



➡️Personal sanitario #SUC asistió a cuatro personas, ninguna gravehttps://t.co/mIfTjcjJcd



Zona del rescate ⬇️ pic.twitter.com/BkHhDFa4Ak — 112 Canarias (@112canarias) October 26, 2025

El tercer auxiliado, que había quedado aguardando con material de flotamiento en una zona relativamente segura, fue sacado de allí por un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias, detalla el texto.

Y añade que, puestos en manos de personal sanitario, uno de los hombres auxiliados de 51 años, rechazó recibir asistencia alguna posterior en un centro médico, en tanto que fueron repartidos entre distintos hospitales el chico de 13 años, con diagnóstico de policontusiones de carácter leve; su otro acompañante, de 48 años y que presentaba traumatismo craneal e hipotermia de carácter leve, y un rescatador de 40 años que sufrió un traumatismo de cadera.

