Imagen del momento del rescate de la mujer en el barranco de Las Casillas.
Imagen del momento del rescate de la mujer en el barranco de Las Casillas. C7

Rescatada una mujer tras caer 15 metros en un barranco de San Bartolomé de Tirajana

La víctima, de unos 58 años, fue localizada herida por la Policía Local y la Policía Nacional en una zona de difícil acceso del barranco de Las Casillas, en Lomo de Pedro Afonso

CANARIAS7

CANARIAS7

San Bartolomé de Tirajana

Martes, 28 de octubre 2025, 17:02

Una mujer de unos 58 años fue rescatada en la tarde de este martes después de sufrir una caída de aproximadamente quince metros en el barranco de Las Casillas, en la zona de Lomo de Pedro Afonso, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria. La víctima tuvo que ser evacuada por medio de un helicóptero a un centro hospitalario al presentar politraumatismos.

El aviso lo dio su esposo, que al regresar a casa no la encontró y alertó de inmediato a las fuerzas policiales. Agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional iniciaron una búsqueda coordinada por las laderas del barranco y lograron localizarla en un recoveco cubierto por pinos y palmeras al escuchar sus quejidos, apenas perceptibles.

Según fuentes de los servicios de emergencia, había salido a pasear y se cayó por una zona donde en tiempos de lluvia se forma un caidero. De hecho, la herida fue hallada en una especie de poceta, aunque sin agua. La encontraron muy débil. Calculan que estuvo tres o cuatro horas en ese lugar.

Debido a la complejidad del terreno, fue necesaria la intervención de un helicóptero de rescate y de los bomberos, que junto al Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) trabajaron de manera conjunta para inmovilizar a la víctima y trasladarla en camilla hasta una zona accesible donde pudo ser evacuada por aire.

La rápida y eficaz actuación de todos los cuerpos implicados permitió rescatar con vida a la mujer, que presentaba diversas heridas como consecuencia de la caída.

