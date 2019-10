Rebeca habla «por las que no pudieron contarlo»

Con un ojo morado y marcas de asfixia en el cuello, Rebeca explica a los medios su pesadilla. «Me empezó a dar golpes contra el sofá, me intenté defender, pero se puso encima de mí, me agarró del cuello y me tiró del pelo. Yo ahí me veía muerta, no podía gritar».

Sucedió en su domicilio, en el barrio de Basozelai, en Basauri (Vizcaya). Era de noche, estaban solos y la puerta de la vivienda estaba cerrada con llave. El escenario perfecto para su agresor, que comenzó a golpearla sin piedad. Ante la imposibilidad de escapar por la puerta, Rebeca se aproximó a la ventana y con los vecinos ya alertados, se cogió a los barrotes y se descolgó, consiguiendo salvar su vida.

Con el rostro completamente desfigurado, la mujer, natural de Lanzarote, asegura que «si no salto por la ventana, me mata» y que la ayuda de los vecinos, que la esperaban a pie de calle, fue vital. Poco después, su pareja que le gritaba «¡estás loca!», mientras le agarraba las piernas para evitar que descendiera por la ventana, fue detenida.