Urgente Encuentran el cadáver de un joven en la playa de Bocabarranco
Efectivos trabajan en la extinción de uno de los fuegos ocasionados en la pasada noche en Arrecife. C7

La quema de varios contenedores provoca el caos en Arrecife durante la pasada noche

Los incendios tuvieron lugar en las calles Triana y Ortega y Gasset, en la capital lanzaroteña | Hasta ocho contenedores y un vehículo se vieron afectados por el fuego

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 2 de diciembre 2025, 09:07

Comenta

En la noche de este lunes, dos incendios generados en contenedores situados en la vía pública en distintas calles de Arrecife provocaron la activación de los servicios de extinción, tras ser alertados por los vecinos y por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias (Cecoes), según informó el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote en una nota de prensa.

El primero de los incendios tuvo lugar en la calle Triana de la capital lanzaroteña. En un primer momento, efectivos de la Policía Local de Arrecife cortaron la vía hasta la llegada de los equipos de extinción. Una vez en el lugar, los bomberos observaron llamas de hasta dos metros de altura provinientes de cuatro contenedores.

Durante la intervención, la central fue informada de un nuevo incendio en la calle Ortega y Gasset, que, al igual que el de la calle Triana, afectó a cuatro contenedores. En esta ocasión, las llamas alcanzaron a un vehículo estacionado cerca del foco principal, dañando uno de los laterales del automóvil.

Tras dar por extinguidos ambos incendios y refrigerar el vehículo afectado, el servicio quedó finalizado, según comunicó el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote.

