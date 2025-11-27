Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo de La Aldea de San Nicolás. C7

Queda en libertad provisional la mujer que apuñaló a otra el pasado lunes en La Aldea

No obstante, el Juzgado le atribuye como supuesta autora de un delito de lesiones, una orden de alejamiento sobre la agredida y prohibición de comunicación

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:05

Comenta

El Juzgado de Guardia de Santa María de Guía tomó este pasado miércoles declaración a la mujer que habría agredido a una vecina en La Aldea de San Nicolás el pasado lunes. Los hechos tuvieron lugar sobre las 20:10 horas en la Zona de Los Espinos y la víctima tuvo que ser trasladada al Hospital Doctor Negrín.

Tras recibir en declaración a la acusada, la autoridad judicial decidió dejarla en libertad provisional. No obstante, se le atribuye la condición de supuesta autora de un delito de lesiones, cargo que continuará examinándose mientras avanza la instrucción del caso.

Como medida de protección hacia la denunciante, el Juzgado dictó una orden de alejamiento, así como la prohicibición de cualquier tipo de comunicación durante todo el tiempo que dure el proceso judicial.

Con estas medidas, el caso continúa ahora su curso habitual en la vía penal, a la espera de nuevas diligencias y de la recopilación de pruebas que permitan esclarecer plenamente lo sucedido.

