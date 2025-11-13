Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Borrasca Claudia en Canarias, en directo: última hora de la Aemet, un centenar de incidencias y clases suspendidas
Imagen de archivo de la Policía Nacional. C7

Presunto caso de bullying en el sur de Gran Canaria: lo graba mientras le obliga a fumar y le da bofetadas

La Policía Nacional ha identificado a un menor que presuntamente acosaba a otro | La familia de la víctima se espera que presente la denuncia este jueves

Ep

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:01

La Policía Nacional ha identificado al menor que presuntamente ha acosado a otro joven en el sur de la isla de Gran Canaria y se encuentra a la espera de que la familia de la víctima presente la denuncia correspondiente, según ha informado el cuerpo policial.

El caso se ha conocido tras un vídeo publicado en diversas redes sociales, y en el que se puede ver cómo el presunto acosador obliga a la víctima a decirle, tras preguntarle quién es, que es «el jefe y el puto amo».

Asimismo en el vídeo, el presunto acosador intenta que le responda a preguntas mientras se ríe de él, le lanza bofetadas e incluso le obliga a fumar y le intenta quemar con el cigarrillo, mientras otros menores que se encuentran en el lugar le instan a que no siga.

La Policía Nacional tras tener conocimiento de los hechos, ha identificado a los implicados, y señala que los padres de la víctima han manifestado su intención de presentar denuncia este jueves.

Una vez que se proceda a denunciar, las diligencias se trasladarán al grupo de la UFAM de la Comisaría Local de Maspalomas, que será quien se haga cargo de la investigación por un presunto caso de bullying.

