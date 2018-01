¿Por qué se ahogó cuando debía estar en clase?

No buscamos dinero. Mi afán es saber qué pasó. Si me dieran dinero lo tiraría al mar donde murió o lo quemo» explica Tamara S., la hermana del joven que murió ahogado el pasado lunes mientras se bañaba junto a un amigo, que salvó su vida, en la playa que está al lado del Centro Comercial Las Terrazas. «Quiero Justicia por la memoria de mi hermano», apunta, y encontrar una respuesta a la tragedia. Asegura que si desde el IES Agustín Millares Sall hubieran avisado a la madre que no había asistido a clase «mi hermano estaría ahora con nosotros». Sostiene que a lo mejor era el día elegido para su muerte, «pero de esa forma no». Supone que no volvió a su casa al quedarse fuera porque no sabría cómo justificar que había llegado tarde.

Han reclamado información al centro y tienen prevista mañana una reunión con el inspector de Educación para conocer qué fue lo que falló para que nadie alertara a la familia. Tamara explica que el joven llegó esa mañana 20 minutos más tarde al centro y ya estaba la puerta cerrada y pese a tocar el timbre no le abrieron. Esperó hasta las 8.55 y tampoco le dejaron acceder. Se queja que el instituto no tiene secretaria y que no dispone de un sistema de aviso casi automático cuando alguien no asiste a clase. La única explicación que les han dado es que ese día faltó mucha gente y no les dio tiempo de notificar a todos.

Su hermana no sabe porqué motivo el menor se fue a bañar a esa playa, a la que jamás iba. «No fueron a coger olas, ni llevaban una caña de pescar, no fumaba droga» explica para acallar las críticas y comentarios que han llenado las redes sociales. Explica que fueron a la zona porque la abuela del otro menor, que salvó su vida, salía de trabajar del centro comercial a las 12.00 horas e iban en su búsqueda.

Agradecimiento. Tamara asegura estar muy agradecida al taxista que ayudó a rescatar al amigo de su hermano y que alertó a las autoridades. Sin su aviso, no hubieran aparecido los cuerpos de búsqueda tan rápido, asegura. Pese a no tener aún los resultados de autopsia, cree que su hermano se desmayó y por eso no pudo salir del agua. «Era aprensivo», dice, y supone que con el susto se pudo desvanecer, como le pasaba cuando iba a sacarse sangre.