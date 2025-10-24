Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Fachada de la vivienda donde ocurrieron los hechos.
Fachada de la vivienda donde ocurrieron los hechos. Cober

La Policía Nacional sigue sin pistas sobre el autor del robo con violencia en una vivienda de Triana el pasado martes

Tras concluir las declaraciones de las víctimas este viernes, la investigación admite no tener sospechosos ni ideas claras sobre el asaltante, cuyas descripciones son demasiado genéricas

Daniel Armas Ramírez

Daniel Armas Ramírez

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 24 de octubre 2025, 17:15

La Policía Nacional continúa sin avances significativos en la investigación del robo con violencia ocurrido el pasado martes en un domicilio de la calle Buenos Aires en Triana. Según fuentes del cuerpo policial, las declaraciones de las víctimas tomadas a lo largo de la semana y concluidas este viernes, no han aportado datos concluyentes que permitan identificar al autor.

Las descripciones proporcionadas por los afectados resultan demasiado genéricas, lo que dificulta la elaboración de un retrato que permita la identificación de posibles sospechosos. La investigación se encuentra en curso.

El suceso, que ha generado un enorme revuelo en la capital grancanaria, se produjo cuando un individuo accedió a la vivienda de la calle Buenos Aires, en el barrio de Triana, para sustraer dinero y joyas de una caja fuerte situada en la planta alta del domicilio. Antes, el autor de los hechos encerró en una habitación de la planta baja a las tres personas habitantes del hogar -una mujer de avanzada edad y dos de sus hijos- y golpeó a uno de ellos en la cabeza, para después prender fuego a toda la residencia. Gracias a la rápida actuación de los servicios de emergencia, las llamas pudieron ser controladas y no hubieron heridos de gravedad.

canarias7 La Policía Nacional sigue sin pistas sobre el autor del robo con violencia en una vivienda de Triana el pasado martes