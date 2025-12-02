La Policía Nacional desmantela un «punto negro» de venta de droga en El Tablero Tres detenidos y varias sustancias estupefacientes intervenidas en una operación que pone fin a la alarma social en el barrio

CANARIAS7 San Bartolomé de Tirajana Martes, 2 de diciembre 2025, 12:59 Comenta Compartir

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un «punto negro» de venta de droga ubicado en el barrio de El Tablero, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, tras culminar una investigación desarrollada por el Grupo de Estupefacientes de la Comisaría Local de Maspalomas.

La investigación comenzó hace varios meses a raíz de numerosas quejas vecinales. Los residentes denunciaban un constante tránsito de personas hacia un domicilio del barrio, así como episodios violentos protagonizados por sus moradores, lo que había generado una importante alarma social en la zona.

Las vigilancias discretas y diferentes actuaciones policiales permitieron constatar que dicho inmueble funcionaba como un centro de distribución de sustancias estupefacientes, además de servir como espacio para ocultar, manipular y preparar la droga destinada a la venta.

En la madrugada del 24 de noviembre, y tras obtener el correspondiente mandamiento judicial de entrada y registro, los agentes accedieron al domicilio. En el interior procedieron a la detención de tres personas —dos hombres y una mujer— implicadas presuntamente en la actividad ilícita.

Durante el registro se intervinieron diversas cantidades de cocaína, metanfetamina, hachís y marihuana, así como armas blancas, material destinado al pesaje y dosificación de la droga y varios objetos cuya procedencia podría ser ilícita.

Los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales y, tras la práctica de las diligencias correspondientes, puestos a disposición judicial.