Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de lo incautado en la operación policial. C7

La Policía Nacional desmantela un «punto negro» de venta de droga en El Tablero

Tres detenidos y varias sustancias estupefacientes intervenidas en una operación que pone fin a la alarma social en el barrio

CANARIAS7

CANARIAS7

San Bartolomé de Tirajana

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:59

Comenta

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un «punto negro» de venta de droga ubicado en el barrio de El Tablero, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, tras culminar una investigación desarrollada por el Grupo de Estupefacientes de la Comisaría Local de Maspalomas.

La investigación comenzó hace varios meses a raíz de numerosas quejas vecinales. Los residentes denunciaban un constante tránsito de personas hacia un domicilio del barrio, así como episodios violentos protagonizados por sus moradores, lo que había generado una importante alarma social en la zona.

Las vigilancias discretas y diferentes actuaciones policiales permitieron constatar que dicho inmueble funcionaba como un centro de distribución de sustancias estupefacientes, además de servir como espacio para ocultar, manipular y preparar la droga destinada a la venta.

En la madrugada del 24 de noviembre, y tras obtener el correspondiente mandamiento judicial de entrada y registro, los agentes accedieron al domicilio. En el interior procedieron a la detención de tres personas —dos hombres y una mujer— implicadas presuntamente en la actividad ilícita.

Durante el registro se intervinieron diversas cantidades de cocaína, metanfetamina, hachís y marihuana, así como armas blancas, material destinado al pesaje y dosificación de la droga y varios objetos cuya procedencia podría ser ilícita.

Los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales y, tras la práctica de las diligencias correspondientes, puestos a disposición judicial.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una niña de cuatro años, en estado muy grave tras ahogarse en Lago Taurito
  2. 2 El caos del Mirador del Atlante: maltrato al patrimonio, obras ilegales y fiestas prohibidas
  3. 3 Kenneth V.V., el presunto pederasta acusado de abusar de 61 menores: «Era un lobo con piel de cordero»
  4. 4 Encuentran el cadáver de un joven en la playa de Bocabarranco
  5. 5 Kenneth V.V. llegó a violar y grabar en secreto a varias de sus víctimas menores
  6. 6 El titular del Mirador del Atlante defiende su gestión y niega que no haya pagado el canon
  7. 7 Cortes de calles y cambios de sentido. Así será el dispositivo de tráfico de Las Palmas de Gran Canaria en Navidad
  8. 8 Herido de gravedad tras ser atacado de madrugada en plena calle en El Doctoral
  9. 9 En América ya dan por hecho el fichaje de Benedetti por la UD a partir de enero
  10. 10 Abraham Santos y Yeico González, dos barberos que transforman vidas en Triana

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La Policía Nacional desmantela un «punto negro» de venta de droga en El Tablero

La Policía Nacional desmantela un «punto negro» de venta de droga en El Tablero