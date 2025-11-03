La Policía Nacional desarticula una organización que introducía grandes cantidades de hachís en Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife Hay ocho detenidos, todos en prisión, y el valor de la droga incautada supera el millón de euros

Foto de archivo de un coche de la Policía Nacional en el Puerto de Arrecife.

CANARIAS7 Arrecife Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:18 Comenta Compartir

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local de Arrecife desarticularon una importante organización criminal asentada en la isla de Lanzarote y dedicada a introducir por vía marítima partidas de hachís procedentes de Marruecos. La operación culminó el pasado 14 de agosto de 2025, con la detención de ocho personas y la intervención de 605 kilogramos de polen de hachís y 75.000 euros en efectivo. Todos los detenidos ingresaron en prisión por orden judicial. El valor de la droga incautada supera el millón de euros.

La investigación se inició en el mes de febrero, tras una denuncia anónima recibida a través de la página web de la Policía Nacional, en la que se alertaba de que en una vivienda de la localidad de Tías se estarían dedicando a la distribución de importantes partidas de hachís destinadas a diferentes puntos del archipiélago canario.

Desde el comienzo de las pesquisas, los agentes del Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Arrecife corroboraron la veracidad de la información recibida, identificando a los miembros de la red, sus funciones dentro de la organización y los domicilios que frecuentaban.

Las averiguaciones permitieron determinar que la organización introducía la droga por vía marítima desde Marruecos mediante embarcaciones tipo zodiac, distribuyendo parte de la sustancia en Lanzarote y trasladando el resto a las islas de Gran Canaria y Tenerife.

Durante el dispositivo policial, los investigadores procedieron al registro de seis viviendas y un almacén situados en las localidades de Arrecife, Tías y Playa Honda. En el interior del almacén se halló un vehículo de alquiler que contenía 15 fardos con 575 kilogramos de polen de hachís, mientras que en las viviendas se localizaron otros 30 kilogramos adicionales de la misma sustancia y 75.000 euros en efectivo.

En una de las viviendas fueron arrestados los patrones de la embarcación zodiac utilizada para el traslado del estupefaciente desde Marruecos, quienes se encontraban ocultos en una vivienda ocupada en Playa Honda.

Los ocho detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife, que decretó el ingreso en prisión de todos ellos.