Barrio marinero de San Cristóbal. Arcadio Suárez

Un pescador resulta herido tras sufrir una caída en la costa de San Cristóbal, en Gran Canaria

El hombre fue trasladado en una ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 24 de noviembre 2025, 09:01

Un pescador ha resultado herido de carácter moderado tras sufrir una caída en las inmediaciones del muelle de San Cristóbal, en Las Palmas de Gran Canaria, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (112) de Canarias.

El accidente se produjo a las 03.36 horas de este lunes, cuando el hombre cayó en una zona de tetrápodos y requirió asistencia. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Rescate de Las Palmas de Gran Canaria, que lograron acceder hasta él y proceder a su rescate.

Posteriormente, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) confirmó que presentaba un traumatismo en un miembro inferior de carácter moderado, salvo complicaciones. El pescador fue trasladado en una ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

