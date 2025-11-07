Persecución de película en Las Palmas de Gran Canaria: se da a la fuga con un coche robado y lo detienen tras chocar contra más de 15 vehículos El detenido contaba con numerosos antecedentes policiales y conducía el coche sin carnet y tras haberlo sustraído en el municipio de Mogán

Daniel Armas Ramírez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:18 | Actualizado 11:48h.

Ni las mejores escenas de 'Fast and Furious' se atrevieron a tanto. Las calles de Las Palmas de Gran Canaria fueron testigo de una persecución de película en la noche de este pasado jueves. Un hombre con un coche robado y sin carnet de conducir, se dió a la fuga de la Policía Local y «acabó finalmente detenido después de haber colisionado con más de 15 vehículos en Vegueta», según cuenta un agente del cuerpo a CANARIAS7.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 22.00 horas, cuando el individuo circulaba con un Mazda MX5 de color rojo a gran velocidad por la Avenida 1º de Mayo. Al pasar al lado de una patrulla de Atestados, esta intentó darle el alto pero el conductor hizo caso omiso. En ese momento, la persecución empezó.

El sujeto manejaba el vehículo a gran velocidad y circulando en sentido contrario por distintas vías. El recorrido del seguimiento continuó por la GC-110 para luego seguir por El Batán y acabar finalmente en el barrio de Vegueta, donde se produjo la detención en la calle Corregidor Aguirre después de haber impactado contra más de 15 vehículos.

El detenido opuso una gran resistencia a la autoridad. Se trata de una persona muy conocida en la zona y cuenta con numerosos antecedentes penales. El vehículo lo sustrajo en Mogán para presuntamente cometer un robo con violencia a una persona extranjera en el mismo municipio. En el registro, los agentes localizaron más de 300 euros en efectivo, un cuchilo de 14 centímetros y un destornillador.

Finalmente, la Policía Local procedió a la detención y puso el caso a disposición de la autoridad judicial competente por delitos de conducción temeraria, resistencia a la autoridad, robo de vehículo y circulación sin permiso de conducir.