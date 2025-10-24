Una pelea multitudinaria por drogas en la cárcel de Juan Grande deja dos presos heridos Siete de los ocho involucrados fueron trasladados a aislamiento | El sindicato mayoritario de funcionarios de prisiones TAMPM! alerta a su vez de la situación sanitaria «al límite» que sufre la prisión

Una pelea multitudinaria en el centro penitenciario Las Palmas II, ubicado en Juan Grande, acabó este miércoles con dos presos heridos por traumatismos causados con objetos cortantes y siete internos en régimen de aislamiento, según informaron fuentes penitenciarias.

El altercado, en el que se vieron involucrados ocho reclusos del módulo tres, considerado uno de los más conflictivos del centro, se habría originado por un presunto ajuste de cuentas relacionado con drogas entre presos de origen musulmán y canario.

El enfrentamiento tuvo lugar durante la tarde del miércoles en el patio del citado módulo. Al parecer, uno de los internos agredió a otro, provocándole heridas en la cara y un abundante sangrado. Poco después, otros presos se sumaron a la trifulca como forma de defender a los que ya estaban dentro, convirtiendo el incidente en una pelea tumultuaria. Uno de ellos acabó con un corte en una de las extremedidas superiores del cuerpo.

Aparentemente fue necesaria la intervención del director del centro para recuperar la calma en el módulo tres. Siete de los implicados fueron trasladados de forma provisional a aislamiento, y otro fue conducido al módulo de observación. Los funcionarios de prisiones acudieron a separar a los implicados y ninguno resultó herido.

En los días posteriores, algunos de los reclusos han sido reintegrados a su módulo de origen, mientras que otros han sido reubicados en el módulo dos.

Situación sanitaria «al límite» en Juan Grande

Este hecho se suma al manifiesto del sindicato de prisiones Asociación Profesional de Trabajadores Penitenciarios (TAMPM!) en el que advierte de la «situación extremadamente límite» que atraviesa el área sanitaria del centro penitenciario Las Palmas II, en Juan Grande, donde actualmente residen cerca de un millar de internos.

Según el sindicato, la prisión «está abocada a quedarse sin médicos» en los próximos meses, lo que supondría la pérdida total de la atención facultativa dentro del penal. En la actualidad, el centro solo cuenta con tres médicos de los siete que debería tener en plantilla, además de una dotación «muy escasa» de enfermeros y auxiliares, lo que «dificulta enormemente la asistencia sanitaria diaria».

TAMPM! alerta de que la falta de personal sanitario podría derivar en una mayor saturación de los hospitales y ambulatorios de Gran Canaria, ya que las urgencias y tratamientos que no puedan atenderse dentro del centro deberán ser trasladados al exterior, con el consiguiente uso de ambulancias y personal policial para custodiar a los internos.

«Cada traslado requerirá la presencia de agentes que dejarán de estar disponibles para atender las emergencias de la ciudadanía», señala el sindicato, que denuncia el «abandono absoluto» por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y del Ministerio del Interior.

