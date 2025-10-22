Pega fuego a una casa con la familia dentro tras intentar robarles en Triana: «Nos ha hecho esto un tío y ha subido a por la caja fuerte» Las víctimas son una pareja de avanzada edad y su hijo | El autor de los hechos no ha podido ser identificado

Grave atraco en Las Palmas de Gran Canaria. Un hombre incendia una casa con los ocupantes en su interior tras intentar robar una caja fuerte. Las víctimas, una pareja de avanzada edad y su hijo, sufrieron varias heridas por parte del presunto autor, el cuál no ha sido detenido. Este suceso se produjo este martes sobre las 23.00 horas en una vivienda situada en la calle Buenos Aires, en el barrio de Triana.

Un vecino dio la voz de alarma al percatarse de la presencia de humo en el domicilio. Una vez dentro la Policía Nacional procedió hasta una de las habitaciones donde se escuchaban «gritos de auxilio», tal y como ha podido saber CANARIAS7. Al parecer, el ladrón dejó a las tres personas encerradas con la llave pasada desde fuera. Al abrirla, se encontaron una densa humareda casi «irrespirable».

Dentro del habitáculo se encontraron un individuo «semiinconsciente tirado en el suelo y maniatado con cuerdas con las manos por delante y presentaba una herida en la cabeza producida por algún golpe. Además, una de las personas de avanzada edad se encontraba tumbada en la cama con sus facultades mentales visiblemente afectadas», según informan los agentes. Tras desatar y quitarle al joven el trapo de la boca, este manifestó que «un tío ha subido arriba a por la caja fuerte».

La Policía Nacional sigue el curso de la investigación ya que no han podido identificar al autor de los hechos.