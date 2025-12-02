Operación 'Brotherbross': desmantelan en Tenerife un grupo criminal con más de 80 kilos de droga incautada Catorce detenidos, incluidos el líder de la organización, y kilos de droga intervenidos en la operación conjunta de Vigilancia Aduanera y Guardia Civil

CANARIAS7 Santa Cruz de Tenerife Martes, 2 de diciembre 2025, 12:27 | Actualizado 12:33h.

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de la Guardia Civil han desarticulado en Tenerife una organización criminal dedicada al cultivo, elaboración, transformación y distribución de sustancias estupefacientes mediante asociaciones cannábicas utilizadas como puntos de venta encubiertos.

La operación, denominada 'Brotherbross', se ha saldado con 14 detenidos, entre ellos el presunto líder del grupo, conocido en redes sociales como 'El Santo', quien se autopromocionaba como «el mejor extractor mundial de cannabis» y realizaba viajes internacionales a países como Argentina, Tailandia o Italia para publicitar su marca y su método de elaboración de 'rosin' y 'bubble hash'. También han sido arrestados varios de sus colaboradores, encargados de la tesorería y de la instalación de las infraestructuras necesarias para la actividad ilícita.

La investigación comenzó en noviembre de 2024 tras una denuncia de la Fiscalía Antidroga de Santa Cruz de Tenerife contra un grupo que controlaba asociaciones cannábicas ilegales en distintos municipios de la isla. Estas asociaciones, situadas en Adeje, El Fraile, San Isidro, Abades y Caletillas, han sido registradas, cerradas y precintadas como parte de la fase de explotación de la operación.

Además, se han llevado a cabo entradas y registros en un laboratorio de extracción y transformación de estupefacientes, dos fincas destinadas al cultivo de marihuana, tres plantaciones 'indoor' y cinco domicilios vinculados a los principales investigados.

Como resultado, los agentes han intervenido 70 kilos de marihuana, casi 9 kilos de hachís, más de un kilo de resina de hachís, 1.736 plantas de marihuana, 57 gramos de cocaína, setas alucinógenas, 116 gramos de 'rosin', 109.452 euros en efectivo y dos armas de aire comprimido. Con estas actuaciones se considera totalmente desmantelada la infraestructura de cultivo, procesado y distribución del grupo criminal.

Los detenidos, junto con las sustancias y efectos incautados, han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia nº 1 de Granadilla de Abona, que ha decretado prisión provisional para tres de ellos.

La operación ha sido desarrollada por la Unidad Operativa de Santa Cruz de Tenerife de Vigilancia Aduanera y por agentes del Servicio Cinológico, los Puestos Principales de Granadilla de Abona y Candelaria y la Patrulla Fiscal y Fronteras (PAFIF) de la Compañía de Tenerife, todos pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil en la isla.