Directo El fiscal general niega todos los cargos de revelación de secretos en el inicio del juicio
Imagen de archivo de la Policía Nacional. C7

Nuevo éxito de la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico en Canarias

Media docena de detenidos y aprehendido un cargamento de detenidos en Taliarte (Telde)

Gaumet Florido

Gaumet Florido

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:13

Comenta

La Policía Nacional asesta otro golpe al narcotráfico en Canarias con una operación realizada en la noche del domingo que ha permitido la incautación de un importante cargamento de hachís. Según fuentes próximas a la investigación, la droga requisada llegaría a los dos mil kilos.

Además, se practicó la detención de media docena de personas.

El operativo se desarrolló en el muelle de Taliarte, en Telde (Gran Canaria).

La operación se encuentra bajo secreto sumarial y no se descartan más detenciones y la práctica de registros domiciliarios.

